Bilecik'te şok olay! Kuyumcuda deneme amaçlı boynuna taktığı altın kolyeyi çaldı

İddialara göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya gelen kadın, denemek için vitrinden bir altın kolye istedi. Kolyeyi boynuna takan ve deneyen kadın, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak, boynuna taktığı altın kolyeyi çalarak dükkandan uzaklaştı. Kadın gittikten sonra değeri 2 bin TL olan kolyenin çalındığını gören iş yeri sahibi hemen polise haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen polisler kent giriş ve çıkışlarındaki MOBESE kameralarını da izleyerek, şahsın Sakarya istikametine bir araçla gittiğini tespit etti. Sakarya girişinde araçta bulunan kadın ve yanındaki kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine teslim edildi. Bilecik'e getirilen şahsın buradaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkması bekleniyor.