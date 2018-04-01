Kuyuya düşen köpeği AFAD kurtardı
Niğde’de 12 metrelik boş kuyuya düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- İHA
Olay, Çiftlik ilçesi Sultanpınarı köyünde meydana geldi. Sondaj için açılan yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeğin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri yaptıkları görüntülemede yavru köpeğin kuyu içinde sıkıştığını ve hayatta olduğunu tespit etti.
AFAD ekibi kurulan sistemle halatlarla kuyuya inerek yavru köpeği kuyudan çıkardı.
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