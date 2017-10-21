Kuzen cinayeti sil baştan

Savaştepe'nin kırsal Karacalar Mahallesi'ndeki Mustafa Kangal İlkokulu 4/B sınıfına giden Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım, 21 Mart 2006'da öğle arasında evlerinde yemek yedikten sonra yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okullarına giderken ortadan kayboldu. Okula gitmedikleri anlaşılan kuzenlerin bulunması için jandarma, arama-kurtarma ekipleri ve köylüler her yeri aradı ancak bir sonuç alınamadı. Kuzenlerden 44 gün sonra acı haber geldi. İki kızın cesedi, evlerine 8 kilometre uzaklıktaki komşu Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde, poşete sarılı bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından iki kuzen, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

11.5 YIL SONRA 5 GÖZALTI

Çifte cinayetle ilgili soruşturmayı sürdüren polis, 11.5 yıl sonra, geçen eylül ayında, bazı adreslere baskın düzenledi. İzmir'in Bergama İlçesi İnkılap Mahallesi Üç Kahveler mevkiinde tütün satıcısı olan 39 yaşındaki Seyhan Y. ile cezaevinde evlendiği eşi 37 yaşındaki Yeliz E.Y. Bergama'da; Dikili İlçesi'ndeki bir mandırada çalışan kardeşi 37 yaşındaki Ayhan Y. ise Balıkesir'de gözaltına alındı. Ayrıca onlara yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen Ahmet Ç. ve Murat E. de gözaltına alındı. 5 şüpheliden Murat E., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğer 4 zanlı ise tutuklandı. Olayın ardından aileler, adaletin yerini bulduğunu söyleyerek mutluluk gözyaşları döktü ve Karacalar Köyü'nde hayır lokması verildi.

GECE SERBEST BIRAKILDILAR

Cezaevine gönderilen şüphelilerle, 11.5 yıl önce alınan doku örneklerinin tekrar karşılaştırılması için savcılık talepte bulundu. Önceden de 3 kez inceleme yapan İstanbul Adli Tıp Kurumu'na, tutuklulardan alınan kan örnekleri gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu bir kez daha, 11.5 yıl önce alınan doku örnekleriyle 4 kişinin kan örneklerinin uyuşmadığını bildirdi. Bunun üzerine şüphelilerin avukatları, tutukluluğa itiraz etti. Tutuklama kararını veren Savaştepe Sulh Ceza Hakimliği, 4 kişiyi serbest bıraktı. Dört tutuklu gece cezaevinden tahliye edildi.

Şüphelilerin 11.5 yıl sonra gözaltına alınıp tutuklanmalarına, bir vakıf üniversitesinin adli tıp bölümündeki incelemede, Seyhan Y. ve Ayhan Y. ile doku örneklerinin tuttuğu yolunda rapor verilmesinin neden olduğu iddia edildi.