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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engel oldu

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

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Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kuvvetli fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle saat 13.00 ve 18.00 Gökçeada-Kabatepe, 15.00 ve 20.00 Kabatepe-Gökçeada ile 10.00 Bozcaada-Geyikli ve 11.00 Geyikli-Bozcaada seferlerini iptal etti.

Gökçeada-Kabatepe arasında saat 15.00 ve 19.00'da, Kabatepe-Gökçeada arasında ise saat 17.00 ve 21.00'de ek sefer yapılacak.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştiriliyor.

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