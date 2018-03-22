Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Bölgede sabah saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli poyrazın saatteki hızı, zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki 13.00, Kabatepe-Gökçeada arasındaki 15.00 seferlerini iptal etti. Diğer hatlardaki seferler devam ediyor.