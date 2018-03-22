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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'de hızı saatte 70 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arası bazı seferler iptal edildi

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Bölgede sabah saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli poyrazın saatteki hızı, zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki 13.00, Kabatepe-Gökçeada arasındaki 15.00 seferlerini iptal etti. Diğer hatlardaki seferler devam ediyor.

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