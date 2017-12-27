Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
Balıkesir Valiliği, Kuzey Ege'de denizde fırtına uyarısında bulundu.
- AA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın şiddetini artırarak saatteki hızının 75 kilometreye ulaşacağını belirtildi.
Cuma günü öğle saatlerine doğru etkisini kaybedecek fırtınaya karşı, denize açılacakların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.
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