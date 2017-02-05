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Kuzey Ege'de yabancı uyrukluları taşıyan bot battı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluları taşıyan lastik botun batması sonucu bir kişi kayboldu.

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Ayvacık ilçesi Sivrice mevkisinden lastik botla denize açılan 46 yabancı uyruklu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmak üzere yola çıktı. Kıyıdan 2 mil kadar açıkta motoru arızalanan bot, fırtına nedeniyle battı.

Bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, denizdeki yabancı uyruklu 45 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında Etiyopya uyruklu kadının kayıp olduğu tespit edildi.

"TCSG-28" ve "TCSG-6" bot komutanlıklarınca Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen Suriye, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Eritre, Bangladeş ve Kamerun uyruklu 7'si kadın, 7'si çocuk 45 kişiye battaniye, eşofman, çorap ve ayakkabı ile yiyecek dağıtıldı.

Kayıp kadının bulunması için 2 bot ve bir helikopterle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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