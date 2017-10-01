Kuzey Irak sınırındaki askeri üs bölgeleri için zorlu yol açma çalışmaları devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde yürütülen yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında sürdürülen yol açma çalışmaları, zorlu doğa şartları nedeniyle adeta metre metre ilerliyor. Şemdinli ilçesindeki Balkaya Dağları'na doğru ilerleyen yol, yer yer kayalıkların dinamitlerle patlatılarak düzleştirilmesiyle devam ediyor.

Teröristlerin bir dönem cirit attığı Oramar Dağı'nın yamaçlarında yürütülen yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Mehmetçik’in kuş uçurtmadığı bölgede, iş makineleri de adeta arı gibi çalışıyor. İş makinelerinin işlevsiz kaldığı kayalık bölgeler, dinamitlerle patlatıldıktan sonra temizle ve düzleştirme çalışmaları yapılıyor. Yolun bazı bölgelerinde toprak kaymasına karşı taş duvarlar örülürken, dar virajlar ise teker teker genişletiliyor. Yürütülen çalışmalarla sınırdaki tüm üs bölgeleri faaliyete geçirilecek yol sayesinde birbirine bağlanacak.