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Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki bölücü terör örgütü hedeflerinin düzenlenen hava harekatı ile vurulduğunu açıkladı.

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  TSK'dan yapılan açıklamada, 13 Nisan 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, hedeflenen bölgelerde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait beş adet sığınak, iki barınma yeri ve silah mevzilerinin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.
  Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
 

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