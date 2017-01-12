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Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Irak'ta Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 2 havan mevzisi imha edildi.

  • ANKARA (İHA)
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),  Kuzey Irak'ın Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.  
 
  TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 tarihinde 16.19-16.29 saatleri arasında Irak kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 havan mevzii (yüklü miktarda cephanesi ile birlikte) ve 2 barınağın içerisinde bulunan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle beraber ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. 
 

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