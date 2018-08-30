Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

TSK, Irak'ın kuzeyi Zap Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgelerin imha edildiğini bildirdi. TSK, hava harekatı sırasında en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini de açıkladı.
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