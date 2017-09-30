Kuzey Irak'a yapılması planlanan askeri harekât sonrası tampon bölge kurulması gündemde

Uzun vadede gerekli görülmesi halinde sınırötesinde bir ‘tampon bölge’ bile kurulabilir. Barzani’nin Suriye ile bağlantısını kesmek ve Irak-Suriye sınırının güvenliğini sağlamak üzere devreye girmesi beklenen Dicle Kalkanı Harekâtı için de kabiliyetler artırılıyor. Bir yandan Irak askerleriyle ortak tatbikat sürerken Kuzey Irak’taki üslerde de teyakkuz haline geçildi. Türkiye, gerek Irak kuzeyindeki Türk vatandaşlarına ya da Türkmenlere yönelik muhtemel saldırılara karşı kayıtsız kalmayacak. Askeri harekât sonrası kurulabilecek tampon bölge, terör örgütlerini Türkiye sınırlarından uzak tutacak.(Yenişafak)