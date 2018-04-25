Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta silah mevziisi olarak kullandığı 10 sığınak imha edildi TSK: Irak kuzeyi Zap,Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir.