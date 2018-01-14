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Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 askerimiz yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1 askerimiz ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı.

  • DHA
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Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin ırak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı'nda bulanan üs bölgesine  Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı.

Saldırıda, bir askerimiz ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı.

Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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