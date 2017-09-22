Kuzey Irak’taki referandumuyla ilgili bugün yapılacak MGK'da önemli kararların alınması bekleniyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin referandum ısrarı sürerken ve Kerkük adım adım çatışmaya sürüklenirken Türkiye’de gözler bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) zirvesi ve hemen ardından toplanacak Bakanlar Kurulu’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin net tavrı ve atacağı adımlar konusunda bu iki toplantıya işaret etmişti. MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından gözler TBMM'de olacak. TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak.

MGK ardından Bakanlar Kurulu

MGK’da TSK’nın bölgeye yönelik harekât planları, son gelişmeler ışığında gözden geçirilecek. Irak sınırının hemen ötesinde olası bir çatışma ortamına karşı Türkiye’nin gerekli güvenlik tedbirlerini alması ve 75 km derinlikte olaylara müdahale ederek sınır güvenliğini sağlaması, Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan bir hak olarak masaya gelecek.

MGK’nın hemen ardından toplanacak Bakanlar Kurulu’nda IKBY’ye yönelik uygulanabilecek yaptırımların masaya yatırılması bekleniyor. Bu doğrultuda Türkiye’nin hava trafiğinin IKBY’ye kapatılması, Habur’dan yapılan ticaretten IKBY’ye aktarılan payın doğrudan merkezi yönetime aktarılması veya sınır kapısının değiştirilmesi, yine IKBY’nin petrol sevkiyatının yavaşlatılması ve işlenmiş petrol ürünleri satışının sınırlanması veya ileri aşamada bunların durdurulmasına varan yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak. Barzani’nin Türkiye’deki şirketlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılması gibi önlemler de görüşülmesi beklenen konular arasında.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül’de başlatılan tatbikat devam ediyor.

Sınırda mevziler hazır

Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı’na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkının karşısındaki tatbikat alanı dün de genişletildi.

Tatbikata katılan büyük bölümü tank olmak üzere geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, tank çekicileri, ilk yardım araçlarından oluşan araçlar ile çok sayıda askerin katıldığı tatbikatta, iş makineleriyle kazılan mevzilere kırmızı şerit çekildi.

Tankların sürekli manevra yaptığı alanda iş makineleriyle kazılan mevzilere yerleştirilen zırhlı araçlarda askerler nöbet tutuyor. Çok sayıda askerin görev aldığı tatbikatta, büyük bölümü tank olmak üzere çok sayıda askeri araç da katılıyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmişti.Açıklamada, tatbikatlaeş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımların yol haritasını çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın hem Milli Güvenlik Kurulu Toplantımızı yapacağız hemen arkasından da Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Tabii bütün bunlarla beraber atacağımız yeni bir adım daha var" dedi. Erdoğan, "Cumartesi günü de hükümetimizin yurt dışına asker gönderme kararı söz konusu. Bunu parlamentoya getirecek. Dolayısıyla parlamento olağanüstü toplantıya çağrılmak suretiyle parlamentodan yurt dışına asker gönderme kararını çıkaracağız ve bunun çıkarılmasıyla da buradaki şu andaki süreç çok daha farklı bir istikamette gelişecektir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

TBMM Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak.

26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı nedeniyle 1 Ekim Pazar günü toplanacak olan Meclis, bu tarihten önce mesaisine başlayacak.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için, 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak.

Söz konusu Başbakanlık Tezkeresi daha önce Genel Kurul'da, 2 Ekim 2016 tarihinden 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmıştı.

"MHP, tam kadro Genel Kurul'da olacak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grubu'nun, 23 Eylül Cumartesi olağanüstü toplanacak olan Genel Kurul'da tam kadro olacağını, Irak ve Suriye Tezkeresi'ne olumlu oy vereceğini bildirdi.

AA'ya açıklama yapan Akçay, MHP Grubu'nun 23 Eylül Cumartesi tam kadro Genel Kurul'da olacağını söyledi.

Tezkereye olumlu oy vereceklerini bildiren Akçay, "Bu, yapılması planlanan referanduma karşı TBMM’den verilecek kararlı ve güçlü ses olacaktır." dedi.

Olağanüstü toplantıda Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşüleceğini belirten Akçay, "25'inde yapılması istenen referanduma karşı, TBMM’nin Türk milleti adına vereceği kuvvetli ve kararlı adımı bütün dünya görecek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da Irak ve Suriye tezkeresi için açıklamada bulundu. "Tezkerenin önemi kalkmış değil. İçeriğini bilmeden yorum yapamam eski tezkereye destek vermiştik. Önümüzdeki sürece bakacağız. MGK kararları yansıyabilir." diye konuşan Kılıçdaroğlu konuşmasında şöyle devam etti:

Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı. Kanlı olaylara neden olabilir. Barzani'yi sağduyuya davet ediyoruz. Biz doğru bulmuyoruz.

Hükümetin politikasını kim biliyor? Rakkaya gireceğiz, Münbiç'e gireceğiz dedi ne oldu? Bu iktidarın dış politikası yoktur. Söylemek kolay değil. Türkiye Ortadoğunun şamar oğlanı oldu. Bugün bu tablo yaşanıyorsa sorumlusu hükümettir. CHP olsa Suriye ile Irak ile ilişkilerimiz çok iyiydi.