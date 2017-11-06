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Kuzey Irak'tan kaçan 3 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu üç terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Bitlis'te, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 1 M-16 piyade tüfeği, 110 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 RPG-7 roketatar, 2 el bombası ve 1 el telsizi ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu üç terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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