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Kuzey Irak'tan kaçan 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
 
Hakkari Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen adli aramada bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 1.182 fişek ve iki el bombası ele geçirildi.
 
Mardin Dargeçit’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Biksi makineli tüfeği, beş roketatar mühimmatı, beş el bombası, 850 fişek ve üç örgüt kıyafeti ele geçirildi.
 
Bingöl Genç’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Doçka uçaksavar silahı, 79 Doçka uçaksavar mühimmatı, bir el yapımı patlayıcı ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 10 tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.  

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