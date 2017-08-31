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Kuzey Kore lideri Kim tehditlerini sürdürüyor

Kim Jong-un, Japonya'nın üzerinden geçen orta menzilli balistik füze için 'Pasifik'teki askeri operasyonlarının ilk adımı' dedi.

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Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya açıklama yapan Kim, uluslararası  camianın tepkisini çeken balistik füze denemesinin, "işgal üssü" olarak  tanımladığı ABD'ye ait Guam Adası'nı çevreleme yönünde önemli girişim olduğunu  belirtti.

Kim, ülkesinin, stratejik savunmasını geliştirmek üzere gelecekte de  Pasifik'i hedef alan füze denemeleri yapmayı sürdüreceğini vurgulayarak, son füze denemesinin Guam Adası'nı da içeren "Pasifik'te gelecekteki askeri  operasyonlarının ilk adımı" olduğunu bildirdi.

Haberde, Kuzey Kore liderinin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası üzerinden geçen orta menzilli balistik füzenin fırlatılışında bizzat hazır  bulunduğu kaydedildi.

GUAM'DAN GÜNEY KORE'YE TAKVİYE

Öte yandan, Güney Kore, füze denemesinin ardından Kuzey'den gelecek  olası saldırıya karşı ABD'li muhataplarından  Guam'daki Amerikan B-1B bombardıman  uçaklarının ülkesine konuşlandırılmasını istedi.

Seul'e destek için B-1B'ler dışında B-52 bombardıman uçakları,  füzesavarlar, nükleer denizaltıları ve uçak gemilerinin sevk edilebileceği  belirtiliyor.

Konunun, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Güney Koreli mevkidaşı Song Young-moo ile Pentagon'da yapması beklenen görüşmede gündeme gelmesi  bekleniyor. Pentagon yetkilileri ise olası askeri takviyenin neleri içereceği  konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

"ABD, MÜTTEFİKLERİNİ KORUMAYA HAZIR"

Pentagon Sözcüsü Yarbay Christopher Logan, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'den gelebilecek tehdide karşı hem kendisini hem de müttefiklerini korumaya ve bunun için geniş bir yelpazedeki imkanları seferber etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

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