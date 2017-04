Kuzey Kore'den ABD'ye savaş tehdidi: Termonükleer savaş her an çıkabilir Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak termonükleer savaşın her an çıkabileceğini söyledi.