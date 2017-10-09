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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde bir TIR devrildi. Kazayı izleyen bir araç sürücüsü de karşı şeritte kazaya neden oldu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde bir TIR devrildi. Kazayı izleyen bir araç sürücüsü de karşı şeritte kazaya neden oldu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

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