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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hüseyinli-Kömürlük Şile Bağlantı Yolu kesimi trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Hüseyinli-Kömürlük Şile Bağlantı Yolu kesimi trafiğe açıldı.

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Karayolları Genel Müdürlüğününün (KGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Kuzey Marmara Otoyol Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Hüseyinli-Kömürlük Şile Bağlantı Yolu'nun trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylandı.

Bu yolda köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirlenen yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkış yapılması ve bu tür çıkışları engellemek amacıyla karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilen telçit veya duvarların tahrip edilmesi yasak.

Yola yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesine ve yolda kavşaklarda duraklama, park etme, geri dönüş yapma ve geri gitmelerine izin verilmeyecek. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Yolun bu kesiminde mecburi asgari hız 40, azami hız 120 kilometre/saat olacak.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalara tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde KGM'den ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.

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