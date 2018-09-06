KYK son dakika yurt ücretleri ne kadar E Devlet giriş KYK yurt başvuru işlemi nasıl kayıtlar ne zaman

KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? KYK burs kredi ve yurt başvuru şartları nedir? Edevlet KYK yurt başvuru işlemi ve detayları neler? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK yurt başvuru işlemi nereden ve nasıl yapılacak 2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E Devlet yurt başvuru ekranına giriş nasıl yapılır? Y Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları devam ederken, yurt ücretleri ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yurt ücretleriyle ilgili çok önemli duyuru geliyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı: Bu yıl devlet yurtlarına zam yapmayacağız. Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında zam olmayacak. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan geldi. Kasapoğlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız" dedi. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), bir yandan yurt başvuruları bekleyen üniversite öğrencileri için başvuruları başlattı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez KYK yurt başvuru işlemlerine çevrildi. Üniversite okuyacakları şehirlerde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler, KYK yurt başvurusu hakkında bilgi almak istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuruda bulunan öğrencilerin şu ana kadar yüzde 74’ünü yurtlara yerleştirerek barınma talebinin karşılandığını belirten KYK yetkilileri, yedek listesi tamamlanan il ve ilçeler için de açıktan yurt başvurularının alındığını açıkladı. Söz konusu yurtlar için başvurular yine e-Devlet üzerinden alınıyor. Öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi, bilgileri hatalı olan öğrencilerin ise üniversitelerin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini güncelletmesi gerekiyor. Başvuru sırasında çıkabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet verdiği bildirildi. İşte KYK KYK yurt başvuruları ve ücretleri



KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK? YENİ YILDA ZAM VAR MI?

Yurt ücretleriyle ilgili çok önemli duyuru geliyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı: Bu yıl devlet yurtlarına zam yapmayacağız.



Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında zam olmayacak. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan geldi. Kasapoğlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız" dedi.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



KYK yurt başvuruları başladı. Binlerce Üniversite öğrencisinin konaklama ihtiyacını giderecek olan KYK yurt başvuruları bugün alınmaya başladı. Adaylar KYK yurt başvurularını E-devlet üzerinden gerçekleştirecek. KYK yurt başvuruları 3-10 Eylül tarihleri arasında alınacak. Bu sürenin ardından KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan adaylar ve yedek listeler oluşturulacak. KYK yurtlarına kesin kayıt işlemlerinin ise başvuruların sona erdiği tarih olan 10 Eylül'de duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaşabilecek.



Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.



Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru sürecini Twitter'daki sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sone erecek." mesajıyla duyurdu.

KYK yurt başvuru ekranı, E-Devlet üzerinden 9 adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Kendilerinden istenen bilgileri doğru bir şekilde E-Devlet üzerinden yanıtlamaları beklenecek olan adaylar, KYK yurt başvuru işlemini adım adım tamamlayacak. Asgari ücretler bir işte çalışan adaylar için uyarıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, herhangi bir yurda yerleşen ancak asgari ücretli çalışan öğrencilerin SGK'ya başvurması gerektiğini duyurdu.

KYK yurt başvurusu, 9 adımda tamamlanacak.



İlk adımda başvuru hakkında bilgiler veren Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu bilgilerin öğrenciler okunmasını ve onaylanmasını talep ediyor.



İkinci adımda kimlik bilgilerinin doğruluğunu onaylayacak olan üniversite öğrencileri, üçüncü bölümde ise öğrenim bilgileri ile karşılaşacak. Diğer adımlar ise aşağıda anlatıldığı gibi devam edecek.

1- Bu aşamanın ardından karşılaşacağınız aşağıdaki sayfadan başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.



2- Sonraki aşamada kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz. “Kimlik bilgilerimin doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.



3- Kimlik bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyip işleme devam ediniz.



4- Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF. 2018-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM; 30 Haziran 2018 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.



Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.



“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.



5- Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu il/ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra “Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz



6- Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.



7- Özel ve Özür Durumunuz var ise ilgili seçeneği seçerek işleme devam ediniz. Beyan etmiş olduğunuz özel ve özür durumunuzu belgelendirmeniz gerektiğini unutmayınız! Aksi takdirde kayıtlı kaldığınız günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan kaydınız silinecektir.



8 -Şehit çocuğu, Gazi çocuğu veya Gaziler önceliklerinden herhangi birini seçmeniz halinde, hangi kanun kapsamında hak sahipliği kazandığınıza dair kanun maddesini işaretlemeniz gerekmekte,



Ayrıca;

Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından temin edeceğim öncelik belgesini Yurt Müdürlüğünde barınmaya başlayacağım tarihte idareye ibraz etmem gerektiğini biliyorum.



Belgeyi barınacağım Yurt Müdürlüğüne ibraz etmediğim takdirde kayıtlı kaldığım günlerin bedelini ödeyerek yanlış beyandan kaydımın silinmesini kabul ediyorum. Bilgilendirme seçeneklerini de onaylamanız gerekmektedir.



9- Nüfus İl Müdürlüklerinden temin edeceğiniz Nüfus Kayıt Örneğinizi inceleyiniz ve anne baba durumunuza uygun olan seçeneği seçiniz. Nüfus kayıt örneği Anne-baba durumunuza uygun içerik taşımıyorsa mevcut olan durumu beyan ederek işleme devam ediniz.



10- Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz “Başvur” kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.



11- “Başvurunuz başarıyla alınmıştır.” Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda “Yazdır” butonu ile yazdırabilirsiniz. Başvuru numaranızı mutlaka not ediniz. Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru numaranızla başvuru tarihleri süresince güncelleme yapabilirsiniz.



E-DEVLET YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan bilgilere göre KYK yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü alınmaya başlanacak. 10 Eylül tarihine kadar devam edecek olan başvuru süreci, E-Devlet üzerinden sürdürülecek. E-Devlet üzerinden alınacak olan yurt başvuru aşamalarında herhangi bir problem yaşanması halinde, 7/24 hizmet veren KYK KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), 444 1961 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunulabilecek.



Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.



Giriş yaptıktan sonra “Yurt Başvurusu” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz.

KURUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ 7/24 ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE



Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.



Öğrenciler, ‘444 1961’ numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı, ‘KYK_DESTEK’ üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.



18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ''İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri Kurum sisteminde ilan edilir.



Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği takdirde kredi almaya hak kazanır.



Kurumdan burs almakta iken, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısızlığı tespit edilen ve bursu kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim kredisi verilir. Ancak, öğrenci öğrenim kredisini almak istememesi halinde bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirir.” şeklinde değiştirilmiştir.



29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Özellikle ikamet ettikleri şehir dışında eğitim görme ihtimali bulunan üniversite adayları, KYK’dan (Kredi Yurtlar Kurumu) gelecek açıklamaya kilitlenmiş durumda. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı, burs ve yurt başvuru tarihlerine yönelik sorgulamalar yoğunlaştı. ÖSYM ile ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıracak olan hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ön lisans/lisans ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, sık sık KYK’nın resmi sayfasını ziyaret ediyor. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, 23 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınan öğrenciler için yurt ücretleri aylık dönemler halinde 30 gün üzerinden alınacak. Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmayacak. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda, 30 gün üzerinden günlük ücret hesabı yapılacak. Kayıt sildirmelerdeyse işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek.

KYK 2018 yurt başvuruları için geri sayım başladı. 2018 Üniversite sınavı ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Milyonlarca üniversite adayı YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK bursu ve kredi için başvuruda bulunacak. Üniversite tercih sonuçları için geri sayım sürerken gündeme gelen konulardan biri de KYK yurt ve burs başvuruları oldu. Özellikle ikamet ettikleri şehir dışında eğitim görme ihtimali bulunan üniversite adayları, KYK’dan (Kredi Yurtlar Kurumu) gelecek açıklamaya kilitlenmiş durumda. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı, burs ve yurt başvuru tarihlerine yönelik sorgulamalar yoğunlaştı. ÖSYM ile ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıracak olan hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ön lisans/lisans ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, sık sık KYK’nın resmi sayfasını ziyaret ediyor. KYK Burs Kredi - Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu devlet bursu almak isteyen öğrencilerin başvurularını alıyor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, KYK yurtlarında kalacak öğrencilere yönelik yapmış olduğu açıklamasında yurt başvurularının ne zaman başlayacağını duyurdu.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt kayıtları üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.



Bakan Yardımcısı Aksu, öğrencilere en iyi hizmetin verilebilmesi için 7 gün 24 saat mesai yapıldığını anlattı. Öğrencilerin, barınma, yemek, internet, spor ve sosyal etkinlikler olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını vurgulayan Aksu, "Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor." dedi.







YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER



1.Örgün Eğitime kaydı olmayan öğrenciler,

2.Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler,

3.Sabıka kaydı bulunan öğrenciler

-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç)

- Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,

4.Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler,

5.Ailesinin ikametgâhı okulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde bulunan öğrenciler,

- %40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç.



ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR İÇİN SGK AÇIKLAMASI



SGK’dan yapılan sorgulamada asgari ücret üzerinde bir maaşla çalıştığınız tespit edildiği takdirde ve yurt hakkı kazanmanız halinde ilgili yurt müdürlüğüne SGK’dan alınan asgari ücret düzeyi üzerinde bir maaşla çalışmadığınıza ya da işten ayrıldığınıza dair belgeyi yurda kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde ibraz etmeniz gerekmektedir. Aksi halde kayıtlı kaldığınız günlerin bedeli tahsil edilerek yurt kaydınız silinecektir.



BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.







KYK YURTLARINDAN İKİ AY ÜCRET ALINMAYACAK



Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, 23 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınan öğrenciler için yurt ücretleri aylık dönemler halinde 30 gün üzerinden alınacak. Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmayacak. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda, 30 gün üzerinden günlük ücret hesabı yapılacak. Kayıt sildirmelerdeyse işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek.



BURS BAŞVURULARI BELLİ OLDU MU?



KYK burs başvuru tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yayımlanmadı. Tarih bilgisi paylaşıldığı anda haberimizin içerisine eklenecektir.



BURS HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?



Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Binlerce öğrencinin beklediği 2019 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. 2019 KYK burs- kredi KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları Kasım 2018 saat 23:59'a kadar devam edecek.



YURTKUR'un resmi Twitter hesabında 2019 KYK burs ve kredi başvurularını hakkında şu bilgiler paylaşıldı: "Sevgili Öğrenciler, 2018-2019 yılı Burs/kredisi başvuruları başlamıştır. Başvurularınız http://www.kyk.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz."



*** KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları nasıl yapılır? KYK Başvurularınızı Yapmak için Buraya Tıklayınız



“Üniversite öğrencileri için burs ve kredi müracaatları Ekim ayında başlayacak olup 11 devlet kurumundan gelen bilgiler doğrultusunda Burs/Kredi kazananlara 2019 Ocak ayından itibaren ödemeler yapılacaktır. Burs ve kredi takvimine ilişkin ayrıntılar ilerleyen dönemde www.kyk.gov.tr internet adresinden ve @GSBYurtkur sosyal medya hesabından da yayınlanacaktır.”



2018 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 425 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu sene zam oranı geçtiğimiz yıla göre bir hayli az oldu. 2016'da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL'ye çıkmıştı. 2017'de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 400 TL'den 425 TL'ye yükseldi.



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredilerinden Önlisans ve Lisans öğrenciler yararlanabiliyor. Yüksek Lisans için ise KYK kapsamında ayrı burs bulunuyor.



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Ancak KYK'dan yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan 2018 yılı burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) ne kadar ücret alacakları belirlendi.



Bakan yardımcısı Aksu açıklamasında, “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak.” dedi. KYK yurtlarının aylık ücretleri, yarı özel ya da resmi olma durumuna göre 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor. Burs başvurularının başlayacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri 2018 YILINDA 470 TL KYK burs/kredi ödemesi aldı. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri 1410 TL burs/kredi ödemesi aldı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı. Yeni dönemde zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız" dedi. Bakan Ağbal, yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018'de 425 liradan 470 liraya çıkardıklarını vurgulamıştı.



Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 470 Türk Lirası alıyor.



Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 940 Türk Lirası alıyor.



Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1410 Türk Lirası Al.







ÖDEMELER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin T.C. vatandaşlık numarasına göre ödemeleri yapıyor. Buna göre;



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 6'sında ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 2 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 7'sinde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 4 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 8'inde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 6 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 9'unda ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 8 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 10'unda ücretleri alacak.



Yükseköğretime de bütçeden her sene artan ölçüde kaynak koyduklarını anlatan Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Artık üniversitesi olmayan ilimiz yok hatta artık bazı büyük ilçelerimize de üniversitelerimizi kurduk. Türkiye'de gerek ilköğretimde gerek ortaöğretimde ve özellikle de yükseköğretimde eğitime girişi önemli ölçede artırdık. Üniversite ve fakülte sayılarıyla kontenjanlarında olağanüstü artışlar yaptık. Bütün bu büyümeyi, geliştirmeyi, hizmete erişimi sağlamak amacıyla bütçeden her sene daha fazla kaynak ayırmaya başladık. Yükseköğretime, merkezi yönetim bütçesinden ayırdığımız kaynak 2002'de 3,6 milyar liraydı, gelecek sene bu rakam 41,7 milyar liraya çıkıyor. Bütçeden yükseköğretime ayırmış olduğumuz kaynağı da neredeyse bütçe içindeki pay olarak 2 kat artırmış olduk, nominal olarak baktığınız zaman da yaklaşık 15 kat artış söz konusu. Bundan sonraki dönemde de yükseköğretime, Ar-Ge'ye, inovasyona bütçeden çok daha fazla kaynak ayırmaya devam edeceğiz." demişti.



BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



• Başarısız olma,



• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,



• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,



• Öğretim kurumunun kapatılması,



• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,



• Kesin hükümle mahküm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

E-DEVLET YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan bilgilere göre KYK yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü alınmaya başlanacak. 10 Eylül tarihine kadar devam edecek olan başvuru süreci, E-Devlet üzerinden sürdürülecek. E-Devlet üzerinden alınacak olan yurt başvuru aşamalarında herhangi bir problem yaşanması halinde, 7/24 hizmet veren KYK KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), 444 1961 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunulabilecek.



Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.



Giriş yaptıktan sonra “Yurt Kayıt İşlemler” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.



Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır..



KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak E-Devlet KYK yurt başvuru işlemleri



1) Kayıt Bilgilendirme



Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.



KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak E-Devlet KYK yurt başvuru işlemleri



Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.



2) İşlem Sonucu



Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.



KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak E-Devlet KYK yurt başvuru işlemleri



Eğer yurt kayıt işleminiz gerçekleşmediyse aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Bu durumda işleminiz tamamlanmamış demektir. Daha sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.