KYK yurt 2018 e Devlet giriş başvuru işlemi KYK yurt başvuru süreci burs kredi başvuru tarihleri kyk.gov.tr

e-Devlet KYK 2018 yurt başvuruları turkiye.gov.tr ve kyk.gov.tr adresleri üzerinden devam ediyor. Burs ve kredi başvuruları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği e-Devlet giriş 2018 KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? KYK yurtlarına bu yıl zam yapıldı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? KYK yurt kayıtları için gerekli evraklar neler? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara 3 Eylül Pazartesi başlayan başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." dedi. KYK yurt başvurularında bulunan öğrencilerin öğrenim bilgilerinin, Yükseköğretim Kurumu'nun bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için, öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesinin önemli olduğu, öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebileceği, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrencilerin ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebileceği belirtildi. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresinden (yurtkur.gsb.gov.tr) ulaşabilecek. İşte KYK yurt başvuru işlemi ve kayıt süreci ile ilgili merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı. Yurt başvuruları 10 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaşabilecek.



Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru sürecini Twitter'daki sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sone erecek." mesajıyla duyurdu.



Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.



"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Üniversiteli gençlerin barınma için öncelikli tercihi olan KYK yurtlarına başvurular, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlandı. "e-devlet" üzerinden herhangi bir ücret ödemeden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek.



Başvuru yaparken öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesinde yarar var. Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, yerleştikleri üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme talebinde bulunması gerekiyor. Bilgilerinde yanlışlık olmayanların ise başvurularını doğrudan tamamlanacak.

KYK 2018 BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt başvuru yaparken E-Devlet şifresi mutlaka gerekli, çünkü başvurular yalnızca bu sistem üzerinden alınıyor. E-Devlet şifresi almak ise oldukça basit; E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek düşük bir ücret karşılığında "e-Devlet" şifresi alması gerekiyor.



Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine "e-devlet" üzerinden güncelleyebilecek. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca araştırılacak.

KYK yurt başvurularının başlamasının ardından hızlı bir şekilde başvurularını tamamlayan çok sayıda genç, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Konu hakkında henüz net bir tarih açıklaması yok. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Bu hususta önemli bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: KYK yurtlarına zam yok



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız." ifadelerini kullandı.



Bu bağlamda Bakanlığa bağlı yurtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdeleri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:





"Evet bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum."

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?



2018 -2019 Öğretim Döneminde Yönetim Kurulumuzca öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL arasındadır.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl, lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencilerine bin 275 lira ödenmişti. 2018 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor. Konu hakkında resmi bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.



Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

DANIŞMA HATTI HİZMETTE



KYK yurt başvurularını yaparken teknik ya da başka problem yaşayan öğrencilere yardımcı olması ve sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak.



Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek. Burada görev alan personel, öğrencilere gereken desteği sağlayacak.