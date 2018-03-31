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Lastik değiştirirken canından oldu

Ankara’da patlayan lastiğini değiştirirken arkadan gelen otomobilin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti.

  • İHA
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Kaza, gece yarısı Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Adana’dan gelen 01 DRD 83 plakalı oksijen tüpü yüklü tırın sürücüsü Mehmet Kara, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Etimesgut istikametinde ilerlediği sırada patlayan lastiğine bakmak için aracını Türk Hava Kurumu Müzesi’nin karşısında sağa çekerek tırdan indi. Patlak lastiğini değiştirmek için uğraştığı sırada aynı istikamette seyreden Ali L. İdaresindeki 34 SJ 3775 plakalı otomobil, büyük bir hızla Kara’ya çarptı. Otomobil ve tır arasında sıkışan Mehmet Kara, yerde hareketsiz kalırken, otomobil sürücüsü ise yaya olarak kaza yerini terk etti.
  
Kazaya şahit olan bulvar üzerindeki benzin istasyonunun çalışanları, hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis çalışanlarının yaptığı ilk incelemede Mehmet Kara’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu 34 SJ 3775 plakalı otomobilin sürücüsü Ali L., yakalanarak gözaltına alındı.
 
Kaza nedeniyle bulvarın 2 şeridi araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmasının önüne geçmek için trafik önlemleri aldı. Mehmet Kara’nın cansız bedeni daha sonra belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kaza hakkında incelemeler sürüyor.

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