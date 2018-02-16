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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'nin kirli planını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’nin büyük bir kısmını ülkenin geri kalanından ayırmak ve burada Kürtlerin desteğiyle özerk bir oluşum kurmak istediğini söyledi.

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Euronews'e konuşan Lavrov "ABD'nin silahlı kuvvetleriyle Suriye'de sonsuza kadar kalmak gibi bir stratejisi olduğu anlaşılıyor. Daha önce verilen tüm sözlerin aksine, Irak ve Afganistan'da da aynı şeyi yapmak istiyorlar. Suriye'de kalıcı olarak yerleşmiş olarak, şimdiden ülkenin büyük bir bölümünü geri kalanından ayırmak için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini bozma pahasına yapıyorlar.

Orada devlet benzeri yönetim organları kuruyor, Kürtlere güvenerek orada her türlü yolu kullanarak özerk bir oluşum yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Suriye'ye Şam'ın izni ve BMGK tarafından verilmiş bir yetki olmadan güçlerini gönderdiğini vurguladı.

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