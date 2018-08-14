Lavrov Türk büyükelçilerle bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle bir araya geldi.
- AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle bir araya geldi.
10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konferans kapsamında katıldığı oturumda, büyükelçilere hitap etti.
Basına kapalı gerçekleşen oturumda Lavrov'un, ikili ilişkilere ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
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