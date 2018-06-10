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ASELSAN 'Lazer Savunma Sistemi'ni başarıyla test etti

Geleceğin teknolojisini Türk Silahlı Kuvvetleri için hazırlayan ASELSAN, Lazer Savunma Sistemi'ni test etti. Başarıyla testi tamamlayan sistem beğeni topladı.

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Lazer Savunma Sistemi'nin test aşamalarını başarıyla tamamlaması İsmail Demir'i mest etti. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, ASELSAN'ı başarılı projeden dolayı tebrik etti.
 
GELİŞMİŞ HEDEF TAKİP SİSTEMİNE SAHİP
 
Mühimmat doldurma süresi 0 saniyedir, atım maliyeti 1 kuruştan azdır. 1.000.000 atış sonra bakım ihtiyacı olması savunma sistemi açısında LSS'nin ne kadar avantajlı bir savunma silah olduğunu görmemizi açıkça belli etmektedir.
 
Yapılan testlerden başarılı bir şekilde geçen LSS yüksek güçlü lazer kaynağı, çok düşük maliyetli atışlar, derin magazin, doldurma süresi olmadan sürekli atış imkanı, optik hedef tespiti ve gelişmiş hedef takip sistemi özellikleri bakımında öne çıkmaktadır.
 
"TAKİP EDİLEN OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
 
Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demir, "Geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlanıyor ve teknoloji yarışında takip eden değil, takip edilen olmak için çalışıyoruz. ASELSAN'ı Lazer Savunma Sistemi'nin başarılı denemesi için tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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