Leonardo, Polonya'ya 2020'ye kadar dört adet M-346 uçağı daha teslim edecek
Leonardo, Polonya'ya 2020'ye kadar dört adet M-346 uçağı daha teslim edecek ve ülkenin halihazırda hizmetinde bulunan M-346 sayısını 8'den 12 adede yükseltecek.
Polonya Milli Savunma Bakanlığı, Leonardo ile Polonya Hava Kuvvetleri'nin sekiz uçaklık filosuna katılmak üzere dört adet ilave M-346 İleri Eğitim Uçağı tedariki için bir sözleşme imzaladı. 115 milyon Avroluk sözleşme, destek paketi ve dört ilave M-346 tedariki için bir opsiyon içeriyor.
Leonardo, yaptığı basın açıklamasında, şimdiye kadar İtalya, Polonya, Singapur ve İsrail'e tedarik edilmek üzere toplam 72 adet M-346 siparişi bulunduğunu ifade etti.
(C4Defence)
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