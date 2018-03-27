Leonardo, Polonya'ya 2020'ye kadar dört adet M-346 uçağı daha teslim edecek

Polonya Milli Savunma Bakanlığı, Leonardo ile Polonya Hava Kuvvetleri'nin sekiz uçaklık filosuna katılmak üzere dört adet ilave M-346 İleri Eğitim Uçağı tedariki için bir sözleşme imzaladı. 115 milyon Avroluk sözleşme, destek paketi ve dört ilave M-346 tedariki için bir opsiyon içeriyor.

Leonardo, yaptığı basın açıklamasında, şimdiye kadar İtalya, Polonya, Singapur ve İsrail'e tedarik edilmek üzere toplam 72 adet M-346 siparişi bulunduğunu ifade etti.

(C4Defence)