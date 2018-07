LGS 2018 lise tercihleri yerleştirme sonuçları sorgula E Okul giriş LGS tercih robotu kılavuzu lise taban ve tavan puanları

LGS 2018 lise tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2018 lise taban puanları nedir? LGS tercih kılavuzu ve tercih robotuna nasıl ulaşabilirim? LGS güvenlik kodu nedir? Güvenlik Kayıt No nasıl alınır, ne işe yarar? soruların yanıtları haberimizde. Lise tercihleri ile yerleşmek istedikleri okulları belirleyen öğrenciler, beklentilerini sürdürüyor. 2-13 Temmuz arasında yüz binlerce kişinin tercih dönemi kapsamında E Okul üzerinde işaretlediği listeler, 13 Temmuz tarihinin ardındqan değerlendirmeye tabi tutulacak. Lise tercihleri için vatandaşların araştırması devam ediyor. LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte işlemlerini gerçekleştiren binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlendi. LGS tercihleri, 'lise tercihleri' MEB tarafından ne zaman sona erecek sorusunun cevabı MEB açıklarken, e-Okul sayfasında işlemler devam ediyor. Eğitim uzmanları lise taban puanları, yüzdelik dilimleri üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Sistem değişikliğinden ötürü puanlara göre değil öğrencinin aldığı yüzdelik dilimlerine başvuruların yapılmasını söyleyen uzmanlar, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri nasıl yapılacak sorusuna cevap verdi. İşte LGS 2018 lise tercihleri uzmanlardan önemli açıklamalar...



LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



LGS tercihleri, 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmasının ardından, değerlendirme işlemine tabi tutulacak. Bakanlığın değerlendirme işleminin tamamlanması ve sonuçların yayınlanması için beklenen gün ise 30 Temmuz Pazartesi günü.





2018 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandıhttps://t.co/Cjid8EoPrL pic.twitter.com/ltbwe1dobt — MEB (@tcmeb) 26 Haziran 2018

Merkezi yerleştirme, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alan fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumlarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanıyla öğrencilerin ikamet adresleri, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.



LGS tercihleri kılavuzda yer alan bilgilere göre 2-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar seçecekleri liselerin taban ve tavan puanlarını e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ayrıca LGS tercih robotuna da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek. İşte LGS hakkında merak edilen tüm detaylar…



LİSELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI



LGS’de tercih yapacak adaylar bir önceki yılın taban ve tavan puanlarını e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ayrıca LGS tercih robotuna da e Okul’dan ulaşılabilir.







LİSE TERCİH ADIMLARI;



Birinci adım yerel yerleştirme.



Tercih için MEB’in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.



Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler;



Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz.

Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.



Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında;



“Yeşil” renkteki okullar kendi kayıt bölgemiz,



“Mavi” renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları,



“Kırmızı” renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir.



Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul “yeşil” renkle belirtilmiş okul olacaktır.

Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.







LGS'DE YERLEŞME ORANINA DİKKAT



LGS ve adrese dayalı lise tercihleri 2 Temmuz’da başladı, 13 Temmuz’da sona erecek. Tercihlerle ilgili aileleri uyaran uzmanlar, öncelikle çocuğa baskı yapılmamasını, ailelerin ergen psikolojisini dikkate almasını ve lise seçerken üniversiteye öğrenci yerleştirme oranlarına bakılmasını öneriyor.



Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına ve adrese dayalı lise tercihleri 2-13 Temmuz arasında alınıyor. Aileler de doğru tercihte bulunmak için rehber öğretmenlerin görüşlerine başvuruyor. Uğur Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, tercih sürecinde ailelerin çocuklarına dayatmada bulunmamasını ve seçilecek okulun üniversiteye öğrenci yerleştirme oranına mutlaka bakılmasını önerdi. Güçlü’nün önerileri şöyle:



Ergenlik dönemindeki çocuklarda çeşitli iletişim sorunları yaşanabiliyor. Aileler, çocuklarla tercih sürecinin içinde yer almalı. Ergen psikolojisini bilerek hareket etmek ve onun tercihlerini önemsediğinizi hissettirmek önemli. Bunun için öncelikle olası bir tercih listesi çıkarılabilir ve liste, çeşitli kriterlere göre puanlandırılabilir. Tercih yapılırken öncelikle üniversiteye yerleştirme oranına ve akademik kadrosunun tecrübeli olmasına dikkat edin. Çocuğa uygunluğu, sunulan ders dışı aktiviteleir de değerlendirilebilir.



Merkezi sınava girmeyen ve evine yakın lokasyondaki okulları tercih edecek öğrenciler için birçok kriter bulunuyor. Okulların türü, kontenjanı, öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokulları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri dikkate alınacak. Adrese dayalı yerleştirmenin avantajı ise evine yakın lokasyondaki okullar tercih edileceği için öğrenci özellikle mega kentlerde enerjisini yollarda tüketmemiş olacak. Sınava giren ve girmeyen öğrencilerin tercihlerini mutlaka uzmanlardan yardım alarak gerçekleştirmelerini öneriyoruz” dedi.







LGS PUANLAR YENİDEN HESAPLANDI



Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yabancı dil testinde puanların hatalı hesaplandığı gerekçesiyle yaklaşık 800 öğrencinin puanı yenilendi.



Buna göre, değerlendirmede Almanca ve Fransızca derslerinden sınava girenlerin katsayısının İngilizce’yi çözenlere göre düşük hesaplandığı, sınavda doğru-yanlış ve boş sayıları aynı olan öğrencilerle karşılaştırıldığında, yaklaşık 6-10 puana varan farkın ortaya çıktığı öğrenildi.



Uzmanlar, bu durumun özellikle özel okullara kayıt yaptırmayı düşünenlerde mağduriyet yaratabileceğini belirterek, mahkeme yoluna başvurabileceklerini söylüyor. 1 Temmuz’da kayıt almaya başlayan kolejler, ikinci kesin kayıt dönemini 5 Temmuz’da tamamladı. Dün başlayan serbest kayıt dönemi 11 Temmuz’da bitecek. Bu süreçte Robert, Alman, Sainte Pulcherie ile Saint Joseph Fransız liselerinin kontenjanları doldu. Kimilerinde ise 8 ile 100 arası boş kontenjan var.



İŞLEMLER NASIL GERÇEKLEŞECEK?



2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar ve kontenjanları http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecektir. Bakanlık 5 maddelik açıklaması:



a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.



b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.



c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.



ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.



d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.



LGS güvenlik kodu ile öğrenciler başvurularını kaydettikten sonra Güvenlik Kayıt No sonraki girişlerinde isteniyor. Başvurusunu ilk defa kaydedecek olanlar güvenlik kodu kısmını boş geçecekler. Güvenlik Kayıt No’yu öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarası’nı öğrenebilirsiniz.



LGS GÜVENLİK KAYIT NO NEDİR?



Güvenlik Kayıt No alanı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Yerleştirme Sınavı başvurusunda verilen numaradır.



Bu sınava Başvuru yapmamışsanız ilk girişte boş geçiniz. Başvurunun kaydedilmesinden sonraki girişlerde size verilecek olan “Güvenlik Kayıt No” değerini girmelisiniz.



Dikkat: Kayıt işleminden sonra ekranda gösterilecek olan “Güvenlik Kayıt No” değerini almayı unutmayınız! Numarayı almayı unuttuysanız öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarası’nı öğrenebilirsiniz.



‘TERCİH KILAVUZU ANLAŞILIR DEĞİL’



Dün yayınlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için uzmanlar ‘Anlaşılır değil’ yorumunda bulunarak, ‘Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu Anlama Kılavuz’u gerektiğini söyledi. Kılavuzun zor, ancak kılavuzu anlamanın daha zor olduğunu söyleyen uzmanlar, tercih yaparken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.



2018 YILINDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?



MEB tarafından tercih, yerleştirme ve nakil işlemleri, 16 Eylül 2018 tarihinde sona ererken okullar ne zaman açılıyor, sorusu tercih takviminin içerisinde açıklandı. Buna göre okullar, 18 Eylül 2018 tarihinde eğitim-öğretim dönemi başlıyor.