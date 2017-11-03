Libya'da Askeri İstihbarat Başkanı Kınidi hakkında soruşturma açılması istendi

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya Ordusu Başkomutanı sıfatıyla Libya Askeri Savcısına gönderdiği yazılı görevlendirmede, Kınidi hakkında, resmi izin olmaksızın yaptığı açıklamalardan ötürü soruşturma açılmasını istedi.

Kınidi, Libya'daki Et-Tenasuh kanalına verdiği demeçte, "Biz, Derne'deki saldırılara karşılık olarak Mısır'da operasyon düzenleyeceğiz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin Libya'dan el çekmesini istiyoruz." demişti.

Muhammed Ramazan Selim Kınidi, çarşamba günü de bir gazeteye yaptığı açıklamada, Mısır'ın Libya'ya yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda Kahire'deki hedefleri vurmakla tehdit etmişti.

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde geçen salı günü kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen uçaklar tarafından düzenlenen saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.