Libya'da belediye başkanı kaçırıldı
Libya'da Trablus Belediye Başkanı Abdurrauf Hasan Beytulmal'ın kaçırıldığı ve belediyenin protesto için iş bırakma eylemi yaptığı bildirildi.
- AA
Trablus Belediye Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Beytulmal'ın Hule Fercan bölgesindeki evine dün gece kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından baskın düzenlendiği ve Başkan'ın silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.
Konseyin duruma tepki olarak iş bıraktığı ifade edilen açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile tüm yetkililere Başkan'ın serbest bırakılması için harekete geçme ve gerekli adımları atma çağrısında bulunuldu.
Beytulmal'ın hayatından UMH'nin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, bu tür olayların devletin işleyişini tehdit ettiği vurgulandı.
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