Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Libya'da belediye başkanı kaçırıldı

Libya'da Trablus Belediye Başkanı Abdurrauf Hasan Beytulmal'ın kaçırıldığı ve belediyenin protesto için iş bırakma eylemi yaptığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trablus Belediye Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Beytulmal'ın Hule Fercan bölgesindeki evine dün gece kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından baskın düzenlendiği ve Başkan'ın silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Konseyin duruma tepki olarak iş bıraktığı ifade edilen açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile tüm yetkililere Başkan'ın serbest bırakılması için harekete geçme ve gerekli adımları atma çağrısında bulunuldu.

Beytulmal'ın hayatından UMH'nin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, bu tür olayların devletin işleyişini tehdit ettiği vurgulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA