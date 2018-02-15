Libya'da ölen Pakistanlıların cenazeleri ülkelerine getir
Libya'da bot kazasında ölen Pakistanlı sığınmacıların cenazeleri ülkelerine getirildi.
- AA
Libya’da bot kazasında ölen Pakistanlı sığınmacıların cenazeleri ülkelerine getirildi.
Ölen 11 Pakistanlı sığınmacının cenazesi İslamabad’daki Benazir butto havalimanında ailelerine teslim edildi.
2 Şubat’ta yaşanan kazada çoğunluğu Pakistanlı 90 mülteci botlarının batması sonucu yaşamını yitirmişti.
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