Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Libya'da ölen Pakistanlıların cenazeleri ülkelerine getir

Libya'da bot kazasında ölen Pakistanlı sığınmacıların cenazeleri ülkelerine getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Libya’da bot kazasında ölen Pakistanlı sığınmacıların cenazeleri ülkelerine getirildi.

Ölen 11 Pakistanlı sığınmacının cenazesi İslamabad’daki Benazir butto havalimanında ailelerine teslim edildi.

2 Şubat’ta yaşanan kazada çoğunluğu Pakistanlı 90 mülteci botlarının batması sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD Rus konvoyunu vurdu, Rus basınına göre 40 asker öldü

ABD Rus konvoyunu vurdu, Rus basınına göre 40 asker öldü

Ahırdan servet çıktı

Ahırdan servet çıktı

Çocuklar ve bizim için en zararlı 30 yiyecek

Çocuklar ve bizim için en zararlı 30 yiyecek

ABD Suriye'de 200 Rus askerini mi vurdu?

ABD Suriye'de 200 Rus askerini mi vurdu?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA