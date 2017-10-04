Libya'nın Güneyindeki Yakıt Sorunu

Libya'nın Sebha kentinde yerel yetkililerin, ülke yönetimine şehre yakıt tedarik etmeleri için 72 saat mühlet verdiği bildirildi.

Belediye Meclisi ve Sebha İleri Gelenleri tarafından yayımlanan ortak yazılı açıklamada, aylardan bu yana güney bölgelerde görülen yakıt sıkıntısına dikkat çekildi.

Yönetime kente yakıt tedarik etmesi için 72 saat mühlet verildiği belirtilen açıklamada, bu süre zarfında güney bölgelere yakıt sağlanmadığı durumda El-Fil ve Eş-Şerare adlı iki petrol tarlası ile su kaynağı yapay nehir sisteminin kapatılacağı tehdidinde bulunuldu.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ile Ulusal Mutabakat Hükümeti üyelerinin, güney bölgesini "ihmal etmekle" suçlandığı açıklamada, "Sebha ve tüm güney bölgesi, yakıt sıkıntısının yanı sıra suç oranlarının artması, yasa dışı göç, devlet kurumlarının sistemli bir şekilde ortadan kaldırılması gibi çeşitli sorunlarla mücadele ediyor. Bu durum beraberinde sivil itaatsizliği getirdi." ifadelerine yer verildi.

Libya Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sunallah da dünkü açıklamasında, güney bölgelere yakıt tankerlerinin gönderildiğini ancak çetelerin bunlara el koyarak yurt dışına kaçakçılık yaptığını kaydetmişti.