Lice ve Hani kırsalındaki operasyon tamamlandı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani’nin güneydoğusu ve kuzeyi ile Lice’nin kuzeybatısındaki dağlık alanda 12 Eylül’de 22.00 itibariyle başlatılan Bayrak-59 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal Operasyonunun dün 23.00 itibariyle başarıyla sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu bağlamda, Lice ilçesi Birlik köyü Gezan mezrası mülki sınırları içerisindeki, su deposu bitişiğinde toprağa gömülü vaziyette 50 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış bir adet, Birlik köyü mülki sınırları içerisindeki Havan Tepe bölgesindeki ağaçlık alanda 50 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış bir adet, Şenlik köyü Akçapınar ile Kalek mezrası arasındaki karayolundaki asfalt altına gizlenmiş vaziyette 12 kilogramlık tüp ile 50 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış bir adet olmak üzere toplam 3 adet uzaktan komutalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği operasyon birliklerince bulunmuştur. Patlayıcılar bulunmaya müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden, 40 evin adli araması, 232 şahsın sorgulaması gerçekleştirilmiş, yol kontrol ve arama faaliyetlerinde ise 195 araç ve 373 şahsın sorgulaması yapılmıştır. Gözaltına alınan 1 şüpheli ile 1 kayıp şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 5 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatta bulunulması sonrasında serbest bırakılmıştır. Narko-terörizm faaliyetleri kapsamında ise, Lice ilçesi Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası mülki sınırları içerisindeki Çağlayan Deresi batısında tespit edilen 3 bin kök kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, mayın/el yapımı patlayıcı, kenevir bitkileri ve diğer malzemeler olay yeri incelemesi sonrasında Cumhuriyet Savcılığı talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.