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Lice’de 1 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton esrar ele geçirildi.

  • İHA
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca uzun süredir yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesi Kabakaya köyü dağlık ve ormanlık alanlarında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ekim alanlarını imha etmek, imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında araziye gizlenmiş vaziyette çuvallar içerisinde yaklaşık 1 ton toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
 

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