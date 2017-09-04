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Lice'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 2 işbirlikçi yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, biri ölü biri yaralı 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yaralı 2 işbirlikçi yakalandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin güneyindeki Bağlan ve Çavundur köyleri kırsal alanında faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması amacıyla dün saat 20.00'den itibaren yürütülmeye başlanan operasyonun saat 10.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Bağlan'daki bazı konutlar ile çevresindeki aramalarda bir örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ağır yaralı yakalandığı, biri ayağından yaralı olmak üzere 2 iş birlikçinin el bombasıyla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede kalaşnikof piyade tüfeği, glock marka tabanca, 5 şarjör, 5,45 milimetre çapında 133 fişek, 2 el bombası, boş tabanca şarjörü, ses kayıt cihazı ve şemsiye ele geçirildi. Bağlan köyünde ölü ele geçirilen teröristin bulunduğu mevkide 10 kilogram toz esrar, 50 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu. Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini takiben delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve toz esrar muhafaza altına alınmış, soruşturmaya cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda devam edilmektedir."

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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