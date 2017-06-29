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Lice'de güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı: 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı teröristin tespit edildiği Lice ilçesi Kutlu köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle temas sağladı. Güvenlik güçlerinin, 'teslim ol' çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü. Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede operasyon sürüyor.

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