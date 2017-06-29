Lice'de güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı: 2 terörist öldürüldü
Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı teröristin tespit edildiği Lice ilçesi Kutlu köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle temas sağladı. Güvenlik güçlerinin, 'teslim ol' çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü. Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede operasyon sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.