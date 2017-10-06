Katledilen Suriyeli gazeteci anne-kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Suriyeli aktivist kadın ile gazeteci kızının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
- AA
Suriyeli aktivist Oruba Barakat (60) ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı (22) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.B, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa'da yakalanan ve işlemlerinin ardından Anaolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Oruba Barakat'ın amcasının torunu şüpheli A.B'nin, savcılık sorgusu tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tuncay Karcıoğlu tarafından ifadesi alınan şüpheli A.B, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Öte yandan şüpheli A.B'nin savcılıktaki ifadesinde, cinayetleri işlemediğini söylediği öğrenildi.
Olay
Suriyeli gazeteci Halla Barakat (22), işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi vermişti. Polis ekipleri, 22 Eylül'de Barakat'ın annesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki eve çilingir yardımıyla girmişti. Evde, anne Oruba Barakat (60) ile Halla Barakat'ın cansız bedenleri battaniyeye sarılı halde bulunmuştu.
Yapılan incelemede, anne ve kızının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olay yeri çevresi ve toplu taşıma araçlarındaki güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli A.B tespit edilmiş, Bursa'da düzenlenen operasyonla evinde yakalanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.