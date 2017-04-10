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Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, "Lice ilçesi Kabakaya sınırları içerisinde yüklü miktarda satışa hazır halde uyuşturucu saklandığı" yönünde elde edilen bilgi üzerine dün saat 03.00'ten itibaren söz konusu bölgede arama yapıldığı bildirildi.

Toprağa gömülü 3 ayrı noktada 2 ton 860 kilogram toz, 190 kilogram da kubar olmak üzere toplam 3 ton 50 kilogram esrar ele geçirildiği belirtilerek, ele geçirilen malzemelerin Cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı ve adli işlemlere başlandığı vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla narkoterörizmle mücadeleye yönelik çalışmaların artan bir azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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