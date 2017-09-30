Lice'de üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Lice'de, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.

Hakkari'de güvenlik güçlerince düzenlenen arazi aramasında tespit edilen sığınakta, 620 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif gereç ele geçirildi. Bölücü terör örgütü iş birlikçisi bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bombalı saldırıda kullanılmak için hazırlanan ikiz plakalı bir araç kontrollü infilak ettirildi.

Şırnak'ta gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde, 100 kilogram patlayıcı madde kullanılarak hazırlanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı imha edildi.