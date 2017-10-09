Likya kum zambaklarını koparmanın cezası 38 bin 751 lira

Önceki yıllara göre giderek azalan kum zambakları, bilinçsiz sahil kullanımı ve kökünü alıp götürenler yüzünden yok oluyor. Edinilen bilgiye göre, bahçeye dikmek için aldıklarını söyleyen vatandaşlar da olurken, duyarlı vatandaşlar da cevap olarak kum zambaklarının sadece sahillere özgü olduğunu, bahçede yetişemeyeceğini belirtiyorlar. Koruma altına alınma kararı da bulunan, Sinop ilinin Akliman ve Sarıkum kumsallarında açan Likya kum zambağı, sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımları, şezlong ve benzeri yapılarla sahillerin doldurulması, çadırcılar, sahipsiz hayvanlar, artan otel inşaatları gibi nedenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ilimiz. 2014 yılında yaptığımız biyolojik çeşitlilik envanteri izleme projesi kapsamında değerlendirdiğimizde sonuçlara göre bin 489 adet bitki türü tespit ettik. Bu bitki türlerinden yaklaşık 149 adedi endemik bitki türleri, 29 adedi nadir türler kategorisinde yer almaktadır. Bu bitkilerden 3 tanesi çok tehlikeli grupta, 10 adedi de çok tehlikeli grupta yer almaktadır. Bu endemik türlerin 27 adedini 5 yıllık izleme programına aldık, dönemsel olarak teknik elemanlarımızla izlemesini yapıyoruz. İzleme sonuçlarını rapor halinde genel müdürlüğümüze gönderiyoruz. Özellikle korunması gereken türler üzerinde hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Sinop'un Akliman bölgesinin kum zambağı türü yönünden zengin bir bölge olduğunu belirten Başyiğit, "Bu kum zambakları Dünya Koruma Birliği tarafından korunması gereken bir tür. Bunların korunmasına yönelik kurumumuz tarafından çalışmalar yapıyoruz. Uyarı ve bilgilendirme tabelalarından bu türün yaygın olduğu yerlere asmak suretiyle vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Vatandaşların bilgilenmesi ve bu türü koruması açısından bir proje yürütüyoruz. Bu alan zambakların çok yoğun olduğu bir alan, bu alanı boyalı kazıklarla çevreleyerek bu alanın korunması gerektiğine vurgu yapıyoruz. Bu vesileyle tüm Sinop halkından buradaki bu zambakların korunmasına yönelik gerekli hassasiyetin göstermelerini, bunların hakikaten çok önemli olduğunun bilincine varılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız bu alanda denizi kullanmak için bu zambaklara dikkat etmeyebiliyorlar. Üzerilerine şezlong veya çadır koyabiliyorlar. Bu konuda biraz daha duyarlı olalım istiyoruz" diye konuştu.

3 kişiye 122 bin lira ceza kesildi

Korunma altındaki türlerin koparılmasının, yok edilmesinin çok büyük cezalarının olduğuna dikkat çeken Hasan Başyiğit, "Örnek olarak geçen yıl arkadaşlarımız 2016’da iki kişiye salep bitkisi topladığı için yaklaşık 40’ar bin lira ceza kestiler. Yine bu yıl Erfelek’te bir kişiye 42 bin lira ceza kesildi. Böyle endemik türlere zarar verenlere büyük ceza var halkımız bu konuda bilinçlensin istiyoruz" şeklinde konuştu.