Lise öðrencisinin çýðlýklarý, ikinci Özgecan olayýný önledi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 11 Þubat 2015 tarihinde evine dönmek için bindiði minibüste cinsel istismara uðrayan ve iþkence görerek vahþice öldürülen üniversite öðrencisi Özgecan Aslan cinayetinin bir benzeri, geçen Eylül ayýnda bu kez kent merkezinde yaþandý. Okul çýkýþýnda evine gitmek için bindiði minibüste þoför ve yanýndaki arkadaþý tarafýndan alýkonularak söz ve hareketlerle taciz edildiðini iddia eden N.B.Y. sürekli çýðlýk attýðý için þoförün normal güzergahýna döndüðünü söyledi. Minibüsten iner inmez plakanýn fotoðrafýný çeken kýz, annesi ile karakola giderek þikayetçi oldu. 'Kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma’ suçundan yargýlanan 2 þahýs ilk duruþmaya gelmezken, davanýn karar duruþmasýnýn 26 Aralýk Pazartesi günü yapýlmasý bekleniyor.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi’nde oturan ve Zeytinli Bahçe Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sýnýfta okuyan N.B.Y., yaþadýðý korkunç olayý ÝHA muhabirine anlattý.

"Issýz, ara sokaklarda dolaþtýrdýlar"

Elife Y. (48) ve Suat Y.’nin (47) tek çocuklarý olan lise öðrencisi N.B.Y., Cuma günleri okuldan saat 18.40’ta çýktýðý için minibüse binerek Özgür Çocuk Parký’na geliyor ve her Cuma annesi tarafýndan burada karþýlanýyordu. N.B.Y., olayýn yaþandýðý 7 Eylül 2016 Cuma günü saat 18.40’ta da son ders zilinin çalmasýyla birlikte okuldan çýkarak, evine gitmek üzere þehir içi yolcu taþýyan bir minibüse bindi. Ýddiaya göre, Zeytinli Bahçe Caddesi üzerindeki okulun önünden hareket eden ve içinde þoför M.G. (26) ile arkadaþý S.B.’den (30) baþka kimse bulunmayan minibüs, yaklaþýk 100 metre ilerledikten sonra ana güzergahýndan saða saparak ara sokaklara girdi. Havanýn yavaþ yavaþ kararmaya baþladýðý saatlerde, boþaltýlan ve oldukça ýssýz bir bölge haline gelen Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinin bulunduðu ara sokaklarda dolaþmaya baþlayan minibüsten inmek isteyen N.B.Y., daha sonra yaþadýklarýný þöyle anlattý:

"'Ýnmiyorsun, bizim istediðimiz yere gideceksin' dediler, baðýrmaya baþladým"

"Okul çýkýþý çok geç saatteydi ve direkt eve ulaþma çabasýndaydým. Ýlk gelen minibüse bindim. Zaten yolcu alýyordu, o yüzden bir güven hissettim. Ama sonra benden baþka yolcu kalmadý. Daha sonra ara sokaða girince Özgür Çocuk Parký’na gitmek istediðimi söyledim, onlar gitmediðini söylediler. Ýnmek istediðimde, ‘Ýnmiyorsun, bizim istediðimiz yere gideceksin’ dediler. Ben baðýrmaya baþladým. Þoförün yanýndaki kiþi cinsel organýyla oynamaya baþladý. Bunun üzerine ben daha çok baðýrmaya baþladýðýmda bir ara sokaða girdiler. Aralarýnda, ‘planýmýz iþliyor’ gibi konuþmalar yaptýlar. Ben baðýrmaya devam ettim. O ara sokak çok ýssýzdý. Ben atlamayý, kaçmayý düþündüm. Arabanýn bütün camlarý, kapýsý kapalýydý. Hiçbir þekilde de açma imkaným yoktu. Ben sadece eve gitmek istiyordum."

"Nefes almayý bile unutmuþtum. Baðýrmam kurtuluþum oldu"

Çýðlýklarý arasýnda iki þahsýn kendisini yaklaþýk 10 dakika boyunca ara sokaklarda minibüsle gezdirdiklerini belirten N.B.Y., þoför ve arkadaþýnýn daha sonra minibüsü yeniden okulun önüne getirdiklerini söyledi. N.B.Y., "Burada korkudan araçtan inemedim. Çok sayýda öðrenci minibüse binince ben de inemedim. Özgür Çocuk Parký’nda indiðimde zaten çok kötü bir haldeydim ve hiçbir þey hissetmiyordum. Aklýma gelen tek þey, bu olaydan nasýl kurtulabilirim demekti. Elimden geldiði kadar baðýrdým. Baðýrmam sanýrým benim tek çözümüm, kaçýþým, kurtuluþum oldu" dedi.

Minibüsten iner inmez cep telefonu ile hemen aracýn plakasýnýn fotoðrafýný çektiðini anlatan N.B.Y., "Bunun arkasýný býrakmayacaktým. Çünkü þimdi bana yeltenen, baþaramayan, ileride birine yeltenip baþarabilirdi ve asla böyle bir þey istemem. Hemen bunlarýn önünü kesmek için plakalarýný almam gerekiyordu. Plakadan her þeyin bulunabileceðinin farkýndaydým" diye konuþtu.

"Adalet istiyorum. Türkiye’de adým baþý bir korku var kadýnlarda"

Adalet isteðini dile getiren N.B.Y., Türkiye’de kadýn olmanýn zorluðunu þu cümlelerle anlattý: "Türkiye’de bu olaylar o kadar çoðaldý ki, kadýn sokakta tek baþýna gezemiyor. Bu çok büyük bir kayýp, çünkü Türkiye Cumhuriyeti gibi bir yerde yaþýyoruz ve böyle olmamasý gerekiyordu. Atatürk bize böyle güzel bir ülke býraktý ama biz ülkeye yapmadýðýmýz þey býrakmadýk. Adým baþý bir korku var kadýnlarda. Þort giyiyoruz tekme atýyorlar, yolda yürümeye korkuyoruz, otobüse tek baþýmýza binemiyoruz" þeklinde konuþtu.

"Saklanmamalýyýz. Saklanýrsak onlar daha da güç bulacak"

Yaþýtlarýna, böyle bir olayla karþýlaþmalarý durumunda yapmalarý gerekenler konusunda önerilerde de bulunan N.B.Y., "Yaþýtlarýma, umarým hiç birinin baþýna böyle bir þey gelmez ama ola ki geldi, çünkü Türkiye’de yaþýyoruz, geldiðinde de ellerinden geldiði kadar baðýrmalarýný, seslerini bir þekilde duyurmalarýný ve karþýlarýndaki kiþiye zarar vermelerini istiyorum. Çünkü onlarý durdurmak belki elimizde deðil ama yavaþlatabiliriz bir çözüm gelinceye kadar. Çaresi yok ama kaçýþý fazla. Elimizden geldiði kadar kendimizi savunmalýyýz. Böyle bir þey yaþadýðýmýzda asla saklamamalýyýz. Evet, kötü ve utanç verici bir durum ama biz saklanýrsak onlar daha da güç bulacak ve yaptýklarýný üsteleyecekler. Bir yerden sonra baþýný alamayacaðýz ve hiçbir þekilde durduramayacaðýz onlarý. O zaman bizim çok büyük kaybýmýz olacak, onlarýn günü doðacak" ifadelerini kullandý.

"Psikolojik ve psikiyatrik tedavi görüyorum"

Yaþadýðý korkunç olayýn ardýndan psikolojisinin çok bozulduðunu ve tedavi görmeye baþladýðýný belirten N.B.Y., gözyaþlarýný tutamayarak þunlarý söyledi:

"Psikolojim tamamen yýkýldý ve gözümü kapattýðým anda yaþadýðým bütün olay gözümün önüne geliyor. Bir yerden sonra içimde bir þeyin beni yiyip bitirdiðini ve ölmek istediðimi düþündüm ama güçsüz kalmamam gerekiyordu. Bir þeylere tutunmam gerekiyordu. Çok çabaladým, kendi kendime çok uðraþtým. Daha sonra psikolojik ve psikiyatrik tedavilere ve haplara baþladým. Þu anda tedavi görüyorum. Bunu duyan kiþilerin tepkileri daha çok beni yýktý. Bu olayý bir þekilde atlatabilirdim ama duyan kiþiler yanýma gelip, aþaðýlayýcý laflarýný söylediklerinde daha kötü oldum. Olaydan daha kötü bir þeydi. Beni anlamalarýný deðil, sadece yüzüme vurmamalarýný beklerdim. Tecavüz edilmediðimi biliyorum, onlar da biliyor ama ‘Tecavüz edilen kýz sen misin?’ diyorlar. Ýnanýn bana, bu olayda en yýkýcý þey varsa bu da onlarýn sözleriydi. Ama pes etmemem, okulu býrakmamam lazým. Okulunda adalet bölümünü seçerek ileride hakim olmak istiyorum. Her zaman olmak istediðim þey buydu ve pes etmeden devam edeceðim. Özellikle yaþadýðým bu olaydan sonra bunlarý yapan kiþilerin ceza almasýný saðlamak da en büyük istediðim. Böyle bir þey yaþamýþ bir insanýn adaletiyle o insanlarýn karþýsýna çýkmak isterim."

Anne Elife Y.: "Hemen þikayette bulunup dava açtýk. Hiçbir annenin yüreði yanmasýn"

N.B.Y.’nin annesi Elife Y. ise kýzýnýn baþýna gelenleri anlatýrken gözyaþlarýný tutamadý. Her Cuma okuldan geç çýktýðý için kýzýný karþýladýðýný dile getiren Anne Elife Y., olay günü de durakta kýzýný beklediðini, ancak normal dönüþ saati gecikince çok telaþlandýðýný söyledi. Yaklaþýk yarým saat-40 dakikalýk gecikmenin ardýndan kýzýnýn minibüsten indiðini aktaran Elife Y., "Kýzýmýn okuldan çýkýþ saate Cuma günleri 18.40. O saatte okulun önünden minibüse biner, ben de onu Özgür Çocuk Parký önündeki duraktan alýrým ve eve geliriz. O gün de gittim bekliyorum ama 10 dakika- 20 dakika geçti kýzým gelmedi. Saat 7’yi 10 geçe gibi kýzým geldi ama donuk bir vaziyette, iner inmez de hemen koþtu aracýn arkasýndan plakasýný telefonuyla çekti. ‘Anne ne olursun biraz uzaklaþalým’ dedi. Caddeyi karþýya geçince olayý anlattý. Biz de hemen karakola giderek polise þikayette bulunduk. Ýfadelerimiz alýndý, savcýlýða kadar gitti. Dava açtým. Hakkýmýzý sonuna kadar arayacaðýz. Asla hiçbir zaman için böyle bir þeyin tekrar yaþanmasýný istemiyoruz. Evlatlarýmýz için her þey. Hiçbir annenin yüreði yanmasýn" þeklinde konuþtu.

"Özgecan’ýn ailesiyle neredeyse ayný acýya ortak olacaktýk"

Kýzýnýn baþýna gelenlerin Özgecan Aslan olayý ile çok benzerlik taþýdýðýný belirten Anne Y., þöyle devam etti:

"O anda çocuðum bana sað salim geldiði için Allah’a þükrettim. Ama bunun arkasýný býrakmayýp, onlarýn yeterli ceza almasýný çok istiyorum. Özgecan ve ailesine de tekrar baþsaðlýðý diliyorum. Ayný acýya ortak olacaktýk neredeyse. Maalesef gidenler geri gelmiyor. Acýmýz gerçekten büyük ama Allah’a þükürler olsun ki, kýzým sað salim bana geri geldi. Ýnþallah bütün annelerin yüzü güler, böyle bir þey asla yaþanmaz. Bütün evlatlarýmýz için tek istediðimiz bu."

Av. Tokgöz: "Olay, tipik bir Özgecan vakasýnýn benzeri"

Ailenin þikayetinin ardýndan Þoför M.G. ile arkadaþý S.B. hakkýnda dava açýlýrken, ilk duruþma 21 Aralýk 2016 tarihinde görüldü. Ýki þüpheli ilk duruþmaya gelmezken, ailenin avukatý Sema Tokgöz, lise öðrencisi N.B.Y.’nin yaþadýðý olayýn tipik bir Özgecan vakasýnýn bir benzeri olduðunu söyledi. "Ama çok þükür Özgecan’ýn sonu gibi olmadý. Çocuðumuz zarar görmeden kurtulmuþ oldu bu olaydan" diyen Tokgöz, þu bilgileri verdi:

"Kýzýmýz, yaþadýðý olayýn ardýndan akýllý bir þekilde davranarak minibüsün plakasýnýn fotoðrafýný alýyor ve karakola baþvurup þikayetçi oluyor. Savcýnýn önünde de krokiyle birlikte anlattýk biz olayý. Özellikle Týp Fakültesi kapanýnca o bölge ýssýz bir yer haline geldi. Kýzýmýzýn bindiði saati düþünürsek hem akþam vakti hem de ýssýz. O nedenle zaten korkutucu geldi bize. Savcýnýn iddianamesiyle birlikte ‘kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma’ suçundan iki kiþi de þu an yargýlanmakta. Ýlk duruþmaya gelmediler. Þu an beyanlarý elimizde yok ancak, 26 Aralýk Pazartesi günü beyanlarý alýnarak karar verilecek. Biz de o duruþmayý bekliyoruz sabýrsýzlýkla."

Özgecan cinayetinin ardýndan tüm minibüslerde kamera sistemi kurulmasýnýn zorunlu hale getirildiðini de anýmsatan Av. Tokgöz, "Ancak, bu olayda minibüste kamera kaydý yok. Biz bu davada karar olarak, bu tür olaylarýn en aðýr þekilde cezalandýrýlmasýný bekliyoruz. Sonuçta toplu taþýma araçlarýný hepimiz kullanýyoruz. Bu araçlarda güvenle gideceðimiz yere gitmemiz gerekiyor. Canýmýzý emanet ediyoruz ama canýmýza göz dikiyorlar maalesef" dedi.