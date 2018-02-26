Lisede temizlik görevlisinin kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi

Bahçeşehir’de bulunan bir lisede iddiaya göre bu yıl göreve başlayan temizlik işçisi, iki kız öğrenciye okul koridorunda cinsel tacizde bulundu. Yaşadıkları bu olayı aileleriyle paylaşan kız öğrenciler, temizlik işçisini okul müdürüne şikâyet etti.

DAR PANTOLON İDDİASI

İddiaya göre, taciz olayını kabul eden temizlik görevlisi okul müdürüne verdiği savunmasında “Kız öğrenciler çok dar giyiniyor” dedi. Okul müdürünün de öğrencilere, "Siz de o kadar dar pantolon giymeyin" dediği iddia edildi. Müdür ve temizlik işçisi, okul önünde öğrenciler tarafından protesto edildi.

Velilerin de katıldığı protestoda tacize karşı sloganlar atıldı. 11'inci sınıfa giden bir öğrenci, temizlik işçisinin uzun zamandır göz tacizinde bulunduğunu, müdürün şikâyet ettiklerini, ancak temizlik görevlisinin işten çıkarılmadığını anlattı.

OKUL ÖNÜNDE İSTİSMAR PROTESTOSU

Okul önünde toplanan öğrenci ve velilerin protesto gösterisine sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, olayın yakın takipçisi oldukları belirterek, “Şu an için müdür ve ilgili hizmetli görevden alındı. Tacizi gerçekleştiren hizmetli hakkında gözaltı için soruşturma açıldığı söylendi. Bu konuyu da takip edeceğiz" dedi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bir süre daha sloganlar attıktan sonra eğitime devam etmek üzere sınıflara girdi.