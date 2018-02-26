Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Lisede temizlik görevlisinin kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi

İstanbul Bahçeşehir’de bulunan bir lisede temizlik görevlisinin kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet edilen görevlinin 'Kız öğrenciler çok dar giyiniyor' diyerek kendisini savunduğu, müdürün ise öğrencilere 'Siz de o kadar dar pantolon giymeyin' dediği ileri sürüldü. İddialar öğrencileri ayaklandırdı. Velilerin de katıldığı protesto sonucu okul müdürü ve temizlik işçisi görevden alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bahçeşehir’de bulunan bir lisede iddiaya göre bu yıl göreve başlayan temizlik işçisi, iki kız öğrenciye okul koridorunda cinsel tacizde bulundu. Yaşadıkları bu olayı aileleriyle paylaşan kız öğrenciler, temizlik işçisini okul müdürüne şikâyet etti.
 
DAR PANTOLON İDDİASI
İddiaya göre, taciz olayını kabul eden temizlik görevlisi okul müdürüne verdiği savunmasında “Kız öğrenciler çok dar giyiniyor” dedi. Okul müdürünün de öğrencilere, "Siz de o kadar dar pantolon giymeyin" dediği iddia edildi. Müdür ve temizlik işçisi, okul önünde öğrenciler tarafından protesto edildi.
 
Velilerin de katıldığı protestoda tacize karşı sloganlar atıldı. 11'inci sınıfa giden bir öğrenci, temizlik işçisinin uzun zamandır göz tacizinde bulunduğunu, müdürün şikâyet ettiklerini, ancak temizlik görevlisinin işten çıkarılmadığını anlattı.  
 
OKUL ÖNÜNDE İSTİSMAR PROTESTOSU 
Okul önünde toplanan öğrenci ve velilerin protesto gösterisine sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, olayın yakın takipçisi oldukları belirterek, “Şu an için müdür ve ilgili hizmetli görevden alındı. Tacizi gerçekleştiren hizmetli hakkında gözaltı için soruşturma açıldığı söylendi. Bu konuyu da takip edeceğiz" dedi.
 
Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bir süre daha sloganlar attıktan sonra eğitime devam etmek üzere sınıflara girdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye´ye gizli sevkiyat uydudan böyle görüntülendi

Suriye´ye gizli sevkiyat uydudan böyle görüntülendi

Terör elebaşının posterleri tek tek sökülüyor

Terör elebaşının posterleri tek tek sökülüyor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler

Galatasaray Stadyum Müzesi kapılarını açtı

Galatasaray Stadyum Müzesi kapılarını açtı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA