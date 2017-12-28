Liselere yerleştirme sınavı örnek soruları saat 15.00'te paylaşılacak
Liseye giriş sınavında örnek sorular saat 15.00'te MEB sitesinden paylaşılacak.
- AA
Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak.
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