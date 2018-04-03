Litvanya'ya İsrail radarı
Litvanya Silahlı Kuvvetleri, getiğimiz ay içinde beş adet kısa menzilli hava gözlem radarı tedariki konusunda İsrail'in ELTA Systems firması ile bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
Litvanya Savunma Bakanlığı'nın 29 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, tedarik edilecek radarların toplam bedeli yaklaşık 2,8 milyon Avro olacak. Kısa menzilli radarlar, Litvanya hava sahası ortak gözlem sistemine entegre edilecek ve 2019 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek.
(C4Defence)
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