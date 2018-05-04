Lockheed Martin, dünya genelinde F-35 operasyonlarını desteklemek için 1,4 milyar Dolarlık sözleşme imzaladı Sözleşme, halihazırda teslimatı gerçekleştirilmiş F-35'lere yönelik destek faaliyetlerinin yanı sıra, ilerleyen dönemlerde teslim edilecek 3 binden fazla F-35'in destek hizmetleri için kurumsal kapasitenin geliştirilmesini de kapsıyor.