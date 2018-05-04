Lockheed Martin, dünya genelinde F-35 operasyonlarını desteklemek için 1,4 milyar Dolarlık sözleşme imzaladı

Yürütülecek faaliyetler arasında hava sistemi bakımı, pilot ve bakım ekibi eğitimi, mühendislik, Otomatik Lojistik Bilgi Sistemi (ALIS) desteği, veri analizi ve güvenilirliği, sürdürülebilirlik, sağlık yönetimi uygulama ve desteği, tedarik zinciri yönetimi yer alıyor.
(C4Defence)
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