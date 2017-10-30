Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Lodos nedeniyle deniz seferlerine fırtına iptal edildi

Marmara denizindeki lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama, "18:15 Bostancı-Karaköy ve karşılığı olan 19:05 Karaköy-Bostancı seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.  Ayrıca Saat 18:30 Beşiktaş-Adalar seferinin de iptal edildiği kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise iptal edilen seferlerini şöyle açıkladı;

16:45 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

11:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

19:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

19:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

20:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

20:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dev proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı

Dev proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı

Evinin altından çıkan tabutun sırrı çözüldü

Evinin altından çıkan tabutun sırrı çözüldü

Yeni aldıkları evden yarım asırlık hazine çıktı

Yeni aldıkları evden yarım asırlık hazine çıktı

Yüksek maaşın formülü açıklandı

Yüksek maaşın formülü açıklandı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

TUSKON davasında flaş gelişme... 10 sanığa tahliye

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA