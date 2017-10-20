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Lübnan Meclisi 12 yıl sonra ilk devlet bütçesini onayladı

Lübnan'da 2017 bütçesi, mali yılın tamamlanmasına iki ay kala mecliste kabul edildi.

  • AA
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Lübnan Meclisi, 12 yıl aradan sonra devletin ilk bütçesini onayladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, mecliste yapılan oylamada 2017 yılı devlet bütçesi kabul edildi.

Ülkede 12 yıl aradan sonra onaylanan bütçe için 61 "evet", 4 "hayır" oyu çıktı, meclisin 8 üyesi ise "çekimser" kaldı.

Bütçenin onaylanmasından sonra Başbakan Saad Hariri, mecliste yaptığı konuşmada, ülkede yıllar sonra sağlanan siyasi uzlaşı sayesinde hayati öneme sahip bütçenin onaylandığını söyledi.

Lübnan'ın 2017 yılı bütçesinin ülkenin mali yılının bitmesine iki ay kala onaylanmasının ilerleyen günlerde tartışmalara neden olacağı tahmin ediliyor.

2017 yılı bütçesi için yaşanan süreç

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005 yılında suikast sonucu hayatını kaybetmesinden bu yana ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle devlet bütçesi onaylanamıyordu.

Saad Hariri 2016 yılının aralık ayında başbakan olduktan sonra Lübnan'ın acil çözülmesi gereken sorunları arasında devlet bütçesinin de yer aldığını ve bu konuda çalışmalara hemen başlayacaklarını ifade etmişti.

Başbakan Saad Hariri liderliğindeki Bakanlar Kurulu, geçen mart ayında, Lübnan'ın 12 yıl aradan sonraki ilk devlet bütçesini onaylamış ve meclise göndermişti.

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