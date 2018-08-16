Lübnan’da 70 yıllık mülteci kampında insanlık dışı koşullar

İsrail’in 1948 yılında Filistin’i işgali sonrasında yaklaşık 1 milyon Müslüman göç etmek zorunda kalmıştı. O dönemde Lübnan’a sığınan binlerce Filistinli Başkent Beyrut’a 4 kilometre uzaklıkta olan Burj El Barajneh kampına yerleşmişti. 70 yıldır aynı kampta yaşayan binlerce kişi, yasak olduğu gerekçesiyle ev inşa veya tamir edemiyor. 30 bin kişinin yaşadığı kampta hiç kimse kamu hizmetinden yararlanamıyor. Çocukların okula gidemediği ve hastaların tedavi edilemediği kampta, en geniş sokaklar ise 1 metrelik alandan oluşuyor. Günde 1-2 saat elektrik ve su hizmeti alabilen kamp sakinlerinin kimliği ve vatandaşlık hakkı da bulunmuyor.

Elektrik akımına kapılan 40 kişi hayatını kaybetti

Elektrik sisteminin açıkta olduğu kampta, her yıl onlarca kişi akıma kapılıyor. Kampta su ve hijyen sorunu yaşanırken, bugüne kadar 40’dan fazla kişi de akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bir okul yaptırdığı kampa Lübnan hükümetinin hiçbir desteği bulunmuyor. Körfez ülkelerinin kendilerine yardımı kestiğini belirten Filistinliler ise tek umutlarının Türkiye olduğunu söylüyor.

Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kayıt altına alınan 450 bin Filistinli yaşasa da halk bu sayının bir milyonu bulduğunu iddia ediyor.