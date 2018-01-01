Lübnan'dan 55 bin kartpostal alındı

Son yıllarda sahaflardan, kitapçılardan, şahıslardan ve müzayedelerden, "nadir eser" olarak değerlendirilen; el yazması kitaplar, eski haritalar, salnameler, beratlar, fermanlar, belgeler ve kartpostalları temin eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı yetkilileri, Lübnanlı bir ailenin zengin bir kartpostal arşivine sahip olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine aile ile iletişime geçen yetkililer, 55 bin kartpostaldan oluşan arşivi satın alarak Atatürk Kitaplığı'na getirdi.

Koleksiyonda; Anadolu'daki yerleşimlerin yani sıra Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Filistin, Suriye, Irak gibi Müslüman ülkelerin değişik kentlerine ait kartpostallar bulunuyor.

Sadece İstanbul'un değişik zaman dilimlerini gösteren 2 binin üzerinde kartpostalın bulunduğu arşivin tasnif ve katalog çalışması devam ediyor.

Katalog çalışmasından sonra tüm kartpostalların, dijital ortama aktarılarak araştırmacıların ve meraklıların hizmetine sunulması planlanıyor.

İki yılda 155 bin "nadir eser" alan Atatürk Kitaplığı, bunların büyük bölümünü dijital ortama aktararak sistemindeki görüntü sayısını 6 milyona çıkardı.